Impfstopp in Krankenhäusern und Pflegeheimen

NRW hat einen vorübergehenden Impfstopp in Krankenhäusern und Pflegeheimen verhängt. Das trifft uns auch hier in Mülheim. Die für heute geplanten Corona-Impfungen in Alten- und Pflegeheime mussten abgesagt werden. Heute Morgen ist schon kein neuer Impfstoff mehr bei uns angekommen.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services