Impfaktion morgen in der Feldmannstiftung

Im Moment sind bei uns 168 Menschen mit Corona infiziert - 98 von ihnen sind ungeimpft, 70 haben eine Impfung gegen Corona. 218 Mülheimer sitzen gerade auf Anweisung des Gesundheitsamts Zuhause in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 240 Menschen mit oder an Corona gestorben. 9.711 gelten nach einer Infektion wieder als gesund.

Mittlerweile haben 128.719 Mülheimer ihre erste Impfung gegen Corona bekommen. Das entspricht 75,4 Prozent. 120.264 (70,5 Prozent) hatten auch schon ihren Termin für die zweite Spritze. 4.210 (2,5 Prozent) haben in den letzten Wochen eine Booster-Imfpung, also eine dritte Impfung, bekommen. Die nächste Sonderimpfaktion läuft morgen (29.10.) von 16 bis 20 Uhr in der Feldmannstiftung in Styrum (Augustastraße 114). Bei der Impfaktion ist gegen 16 Uhr auch Mülheims Bürgermeister Czeczatka-Simon dabei. Er bekommt seine Auffrischimpfung und will den Termin nutzen, vor Ort noch mal darauf hinzuweisen, wie wichtig die Impfangebote in den Stadtteilen sind.

Wer sich morgen in der Feldmannstiftung impfen lassen möchte, kann sich aussuchen, ob das mit einer Einmalimpfung und dem Mittel Johnson&Johnson passieren soll oder mit zwei Impfungen und dem Mittel Biontech. Es finden Erst-, Zweit- und bei Berechtigung auch Drittimpfungen statt.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.