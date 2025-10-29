Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln

Berlin (dpa) - Dank Harry Kane ist der FC Bayern München ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Rekordsieger gewann beim 1. FC Köln mit 4:1 (2:1) und profitierte beim 14. Sieg im 14. Pflichtspiel einmal mehr von der überragenden Form von Torjäger Kane. Allerdings hatten die Münchner beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich Glück mit einem Abseitstor.

Ragnar Ache köpfte die Kölner nach einer Ecke nicht unverdient in Führung (31. Minute). Fünf Minuten später glich Luis Diaz zum 1:1 aus (36.). Allerdings stand der Kolumbianer vor seinem Abstauber beim Schuss von Josip Stanisic im Abseits. Der Videoschiedsrichter kommt in der zweiten Runde noch nicht zum Einsatz, daher zählte das Tor.

Immer wieder Kane

Weltklasse war dagegen der Treffer zur Bayern-Führung durch Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ließ mit einem Schuss aus der Drehung Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler keine Abwehrchance (38.). Der derzeit nicht aufzuhaltende Kane war per Kopf auch für das 3:1 verantwortlich (64.). Es war sein 22. Treffer im 14. Pflichtspiel der Saison. Michael Olise machte den 4:1-Sieg perfekt (72.).

Vor dem Bundesliga-Duell am Samstag deutlich mehr Energie aufbringen musste Bayer Leverkusen. Vor dem Auswärtsspiel in München setzte sich der Champions-League-Teilnehmer erst nach Verlängerung beim Zweitligisten SC Paderborn mit 4:2 (1:1, 0:0) durch. Dabei spielte das Team von Trainer Kasper Hjulmand nach einer Roten Karte für Paderborns Felix Götze fast eine Stunde in Überzahl.

Bayer benötigte einen genialen Freistoß von Álex Grimaldo für den ersten Treffer (60.). Verursacht hatten den Freistoß die Notbremse von Götze, für die er vom Platz gestellt wurde. Stefano Marino köpfte die Gastgeber in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Dort wurde es wild: Sven Michel traf erst zum 2:1 für die zehn Paderborner (96.). Dann drehten Jarell Quansah (105.+1), Ibrahim Maza (120.+2) und Aleix Garcia (120.+4) erneut die Partie.

Auch der VfB Stuttgart hat das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht und darf weiter von der Titelverteidigung träumen. Beim Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 gewannen die Schwaben ihr Zweitrunden-Match mit 2:0 (1:0) und setzten sich nach dem knappen 2:1 vor drei Tagen in der Liga erneut gegen Mainz durch. Luca Jaquez mit einem wuchtigen Kopfball (6. Minute) und Atakan Karazor (73.) erzielten die Tore beim verdienten VfB-Erfolg.

Pokalfinalist scheitert in Berlin

Für Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld ist der DFB-Pokal deutlich früher beendet als in der Vor-Saison. Der Finalist von 2025 verlor bei Union Berlin mit 1:2 (1:1, 1:1) und kann damit seinen Vorjahres-Coup nicht wiederholen. Danilho Doekhi schoss den Bundesligisten in die nächste Runde und die Arminia aus dem Pokal (106.).

Mit viel Mühe quälte sich der SC Freiburg ins Achtelfinale. Bei Fortuna Düsseldorf siegten die Breisgauer knapp mit 3:1 (2:1). Igor Matanovic (1.), Vincenzo Grifo (6.) und Derry Scherhant (90.+3) waren beim schmeichelhaften SC-Sieg die Torschützen.

Deutliche Pleite für Zweitliga-Spitzenreiter

In der 2. Liga ist Tabellenführer FC Schalke 04 weit Erstliga-Kurs, im Pokal gab es allerdings bei Zweitliga-Kontrahent Darmstadt 98 ein klares 0:4 (0:2). Hiroki Akiyama (23.), Matej Maglica (28.), Fraser Hornby (48.) und Bartosz Bialek (60.) waren für das Team von Trainer Florian Kohfeldt erfolgreich.

Der 1. FC Kaiserslautern setzte sich im Zweitliga-Duell bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (1:0) durch. Der Finne Naatan Skyttä (12.) erzielte für den Pokalsieger von 1996 und dem Finalisten von 2024 den Siegtreffer.

Für den Regionalligisten FV Illertissen ist das Pokal-Märchen dagegen vorbei. Nach dem überraschenden Coup gegen den 1. FC Nürnberg in Runde eins war für den einzig verbliebenden Amateurclub der 1. FC Magdeburg beim 0:3 (0:2) eine Nummer zu groß.