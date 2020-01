Immer mehr Mülheimer pendeln zur Arbeit

Bei uns in Mülheim gibt es immer mehr Pendler. Das zeigen aktuelle Untersuchungen des Regionalverbands Ruhr. 2018 pendelten knapp 36.000 Mülheimer zur Arbeit in eine der Nachbarstädte. Die Zahl hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt.