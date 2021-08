Immense Schäden nach Hochwasser

Unsere Aktion Lichtblicke unterstützt den vom Hochwasser besonders betroffenen Mülheimer Verein DJK Blau Weiß Mintard. 20.000 Euro kommen in Kürze auf dem Vereinskonto an. So kann der Schaden zumindest etwas gelindert werden.

