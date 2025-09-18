Im Ninja-Parcours: Ein Besuch bei Superfly Düsseldorf

Der Selbstversuch

Reporter Sascha Fassbender hat sich der Herausforderung gestellt. Unter der Anleitung von Trainer Sascha begab er sich auf eine Reise durch schwingende Rollen, wackelige Plattformen und luftige Höhen: Ninja Warrior. Schon zu Beginn wurde klar: Der Parcours ist nichts für schwache Nerven. "Der Boden ist Lava, das kennen wir noch aus der Kindheit. Also, wir wollen ja ein bisschen Action", erklärt Trainer Sascha mit einem Augenzwinkern. Doch die Realität ist härter, als es klingt. Vor dem Reporter liegen drei rotierende Rollen. "Drei, zwei, eins", zählt er, zögert dann aber: "Ich trau mich nicht." Ein Schritt, und schon ist das Gleichgewicht dahin. "Es ist absurd", resümiert er lachend.

© RADIO NRW

Spaß und Herausforderung

Weiter geht es zur nächsten Station: der Zipline. "Das kenne ich von Kinderspielplätzen", sagt Fassbender, doch Trainer Sascha macht schnell klar, dass es hier nicht ganz so einfach ist. Bevor es losgeht, muss eine Leiter erklommen werden. "Wie hoch ist diese Leiter? Sind das 10 Meter?", fragt der Reporter skeptisch. "Eher dreieinhalb", entgegnet der Trainer schmunzelnd. Oben angekommen, greift Fassbender den Lenker der Zipline. "1, 2, 3, Huiiiiiiiii", ruft er, während er über die Matte gleitet. Unten angekommen, ist er begeistert: "Es ist wie eine Turnhalle für Erwachsene, und es riecht nach Spaß."

Reporter versucht Ninja-Warrior-Parkour

Unser Reporter Sascha Fassbender hat bei Superfly in Düsseldorf einen Hindernis-Parcour versucht zu meistern. Er ist an seine Grenzen gekommen. Superfly Unser Reporter Sascha Fassbender hat bei Superfly in Düsseldorf einen Hindernis-Parcour versucht zu meistern. Er ist an seine Grenzen gekommen. Superfly Unser Reporter Sascha Fassbender hat bei Superfly in Düsseldorf einen Hindernis-Parcour versucht zu meistern. Er ist an seine Grenzen gekommen. Superfly Unser Reporter Sascha Fassbender hat bei Superfly in Düsseldorf einen Hindernis-Parcour versucht zu meistern. Er ist an seine Grenzen gekommen. Superfly Unser Reporter Sascha Fassbender hat bei Superfly in Düsseldorf einen Hindernis-Parcour versucht zu meistern. Er ist an seine Grenzen gekommen. Superfly Unser Reporter Sascha Fassbender hat bei Superfly in Düsseldorf einen Hindernis-Parcour versucht zu meistern. Er ist an seine Grenzen gekommen. Superfly

Was ist Ninja Warrior?

Die TV-Show Ninja Warrior Germany auf RTL begeistert seit Jahren ein breites Publikum und geht schon in die nun zehnte Staffel. Athletinnen und Athleten stellen sich einem anspruchsvollen Hindernisparcours, der Kraft, Geschicklichkeit und mentale Stärke erfordert. Doch nicht nur Profis können sich daran versuchen: In der Trampolinhalle Superfly in Düsseldorf gibt es einen Ninja-Parcours, der für jedermann zugänglich ist - vom Anfänger bis zum ambitionierten Hobby-Sportler.

Wer sich auch mal ausprobieren, an seine Grenzen kommen und Ninja Warrior nachmachen will, kann das an verschiedenen Standorten von Superfly machen. In NRW gibt es diese Extremsporthallen in:

Aachen

Bielefeld

Duisburg

Dortmund

Düsseldorf

Moers

Weitere Informationen zu Superfly gibt es hier über diesen Link.

Autoren: Sascha Fassbender & Joachim Schultheis