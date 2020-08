Im Bus jetzt wieder vorne einsteigen

Jetzt hat die Ruhrbahn bei den Schutzscheiben zwischen Fahrgastraum und Fahrerkabine nachgebessert, so dass sie den Vordereinstieg wieder öffnen kann. Nur bei 30 der insgesamt 274 Busse ist das nicht möglich. Sie sind zu alt, um sie umzurüsten. Deswegen sollen sie so selten wie möglich zum Einsatz kommen. Im Herbst werden sie dann sowieso durch neuere Modelle ersetzt. Auch wenn Tickets wieder in den Bussen gekauft werden können, empfiehlt die Ruhrbahn ihren Fahrgästen, diese im Vorverkauf zu besorgen - zum Beispiel über die App "ZÄPP", die Ruhrbahn-Kundencenter oder Ticketautomaten.