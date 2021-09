Ihr habt die Wahl

Etwa 3.500 Mülheimer haben ihre Stimme per Direktwahl im Briefwahlbüro abgegeben. Wer den Brief nicht mehr rechtzeitig in die Post geben konnte, kann das auch noch heute bis 17 Uhr tun. Der Briefkasten befindet sich am Eingang "Am Rathaus 1". Die Wahlbriefe können heute zudem im Berufskolleg Stadtmitte, Von-Bock-Str. 87 - 89, Raum V012, von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr abgegeben werden. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr schließen sie. Direkt im Anschluss wird mit dem Auszählen der Stimmen begonnen.