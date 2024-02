IHK lädt Schüler zum Speeddating ein

Die Veranstaltung läuft von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Philharmonie. Teilnehmen kann jeder, der auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist. Anmelden ist nicht nötig. Rund 100 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk werden dabei sein. Im Angebot sind Lehrstellen in vielen verschiedenen Branchen, zum Beispiel Büro, Versicherung, Industrie und Hotel. Zehn Minuten haben junge Leute jeweils Zeit, sich im Gespräch mit den Firmen interessant zu machen – und umgekehrt. Hier gibt es alle Infos. In den letzten Jahren waren bei den Speeddatings der IHK immer rund 800 Besucher dabei.