IG Metall sieht das Stahlgeschäft bei Thyssen-Krupp bedroht

Die IG Metall sieht das Stahlgeschäft bei Thyssen-Krupp in seiner Existenz bedroht. Sie fordert von dem Unternehmen ein Zukunftskonzept mit Investitionen und Sicherheiten für die Beschäftigten. Der Stahl- und Industriekonzern steckt in der Krise. Er plant, in Deutschland rund 4000 Stellen zu streichen.