Ideen für Spielplatz gesucht

Mit im Boot ist der Verein "Rolli Rockers Sprösslinge". Er hatte sich zuvor stark gemacht für eine inklusive Spielfläche, also für behinderte und nicht-behinderte Kinder - eben für alle. Am Freitag (19.4.) läuft von 11 bis 15 Uhr eine Kinderbeteiligungsaktion. Sie findet von 11 bis 15 Uhr direkt auf dem Spielplatz statt. In der offenen Planungswerkstatt können Kinder Ideen und Wünsche für die neuen Spielgeräte einbringen. Die Ergebnisse sollen später von Landschaftsarchitekten aufgegriffen und in das Konzept für den Spielplatz einfließen, heißt es. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 14 Jahren. Auch Eltern und Anwohner können Wünsche und Tipps abgeben.