Ideen für neues Jugendcafé gesucht

Dazu öffnet am Samstag (22.10.) in der Innenstadt ein Pop Up Store. Bis zum 28.10. können Jugendliche hier täglich von 14 bis 18 Uhr ihre Ideen loswerden. Nur am 23.10. hat der Shop zu. Der Stadtjugendring verspricht, dass in dem Laden am Löhberg nicht nur eine reine Befragung läuft. Die Aktion sollen eine Art Probelauf sein, in der Jugendliche ihren Wunschraum selbst gestalten können. Die Kampagne "Dein Spot" wird vom Jugendamt gefördert. Mitmachen können alle bis zum Alter von 27 Jahren. Der Pop Up Store öffnet am Löhberg 6.