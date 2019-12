Hundewurf-Prozess hat Nachspiel

Der Mann, der eine Hündin in die Ruhr in Mülheim warf, hat Berufung gegen seine Haftstrafe eingelegt. Das hat das Amtsgericht bestätigt. Der Mann darf in der zweiten Instanz vor dem Landgericht darauf hoffen, dass die in Mülheim verhängten sechs Monate Freiheitsstrafe vielleicht doch zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Amtsgericht hatte Ihn wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt.

© rcfotostock - stock.adobe.com