HRW will Mädchen für Maschinenbau begeistern

19 junge Frauen aus sechs Städten sind dabei. Ihre Bewerbungen konnten absolut überzeugen, heißt es von der HRW. Sie werden nun an Workshops und Netzwerktreffen teilnehmen sowie an Exkursionen in Unternehmen und an Gastvorträgen. Auch erste eigene Projekte im 3D-Druck können umgesetzt werden. Auch die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist möglich. Belohnt wird das Ganze mit einem Zertifikat. Das lässt sich bei einem nachfolgenden Maschinenbau-Studium an der HRW sogar anrechnen. Im letzten Jahr hatte die HRW das Programm zum ersten Mal gestartet, um mehr Frauen für ein Maschinenbau-Studium zu begeistern.