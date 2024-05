HRW und TU Dortmund kooperieren

Die Hochschule Ruhr West und die TU Dortmund wollen etwas gegen den Lehrermangel an Berufskollegs tun. Studenten der Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik an der HRW können direkt im Anschluss an der Technischen Universität Dortmund den „Master of Education Berufsbildung – Maschinenbautechnik/ Elektrotechnik“ studieren. Damit qualifizieren sie sich als Lehrerinnen und Lehrer für Berufskollegs.

