HRW nimmt Studienprogramm wieder auf

Bewerbungen sind noch bis zum kommenden Montag (15.08.) möglich. 2015 - auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle - hatte die HRW das Programm schon einmal gestartet und zwischenzeitlich wieder ausgesetzt. Gedacht ist es für alle, die an der Mülheimer Hochschule studieren möchten, formal die Voraussetzungen haben, aber noch nicht die nötigen Sprachkenntnisse. Das Intensivprogramm soll Interessierte von Niveaustufe B1+ auf C1 hieven. Dieses Niveau gilt als Voraussetzung, um an der HRW studieren zu können. Das Studienintegrationsprogramm richtet sich im Prinzip an alle internationalen Studierenden, speziell aber auch an Geflüchtete, heißt es.





Die Mail-Adresse für Fragen und Beratungswünsche: sip@hs-ruhrwest.de.