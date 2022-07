HRW jetzt noch besser international vernetzt

Dabei sind zum Beispiel die Hochschulen aus Barcelona, Dublin und Montpellier. Ziel der Initiative ist es, Synergien zu nutzen, die Qualität zu fördern und die Hochschulen wettbewerbsfähig zu halten. Ein innovatives Projekt von Charm EU ist zum Beispiel ein erster akkreditierter Masterstudiengang für mehr Nachhaltigkeit, der Master in Global Challenges for Sustainability. Die HRW will vor allem ihre praxisorientierte Lehre und die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Unternehmen in die Allianz einbringen, so die Hochschulpräsidentin. Für die Studierenden in Mülheim und Bottrop bedeute die Allianz eine großartige Chance, um internationale Erfahrungen zu sammeln und von anderen Hochschulen zu profitieren.