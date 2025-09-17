Navigation

HRW: Hochschule lädt ein zum Schnupperstudium

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 05:12

An der Hochschule Ruhr West in Mülheim läuft in den Herbstferien das Schnupperstudium. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 können dabei Einblicke in den Studienalltag erhalten.

© Foto: Blossey / FUNKE Foto Services

Einige Vorlesungen werden speziell für das Schnupperstudium geöffnet. Es gibt Führungen über den Campus, und auch ein gemeinsames Essen in der Mensa ist geplant. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, mit Studierenden und dem Hochschul-Team ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen und die Seite zur Anmeldung sind online verfügbar. Das Schnupperstudium findet vom 13. bis zum 17. Oktober statt.

Weitere Meldungen

Im Alter hat man weniger Lieblingslieder

Musik Einer Studie zufolge wird unser Musikgeschmack mit zunehmendem Alter individueller - das ist erst mal keine Überraschung. Aber wir haben dann auch weniger Lieblingslieder.

Lieblingslieder

Tapsig und zäh: Neue Bärtierchenart nach Kretschmann benannt

Panorama Rötlich-beige und einem Gummibärchen ähnelnd: «Ramazzottius kretschmanni» ist eine neue Bärtierchenart im Schwarzwald, benannt nach Regierungschef Kretschmann.

Vorstellung einer neuen Bärtierchen-Art

Gift im Spöl - 12.000 Forellen per Helikopter umgesiedelt

Panorama Ein Fluss ist mit Umweltgift belastet, 12.000 Bachforellen müssen umgesiedelt werden. Wie der Schweizer Fluss Spöl wieder sauber werden soll.

12.000 Fische werden umgesiedelt
skyline