HRW: Hochschule lädt ein zum Schnupperstudium

Einige Vorlesungen werden speziell für das Schnupperstudium geöffnet. Es gibt Führungen über den Campus, und auch ein gemeinsames Essen in der Mensa ist geplant. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, mit Studierenden und dem Hochschul-Team ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen und die Seite zur Anmeldung sind online verfügbar. Das Schnupperstudium findet vom 13. bis zum 17. Oktober statt.