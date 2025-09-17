HRW: Hochschule lädt ein zum Schnupperstudium
Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 05:12
An der Hochschule Ruhr West in Mülheim läuft in den Herbstferien das Schnupperstudium. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 können dabei Einblicke in den Studienalltag erhalten.
Einige Vorlesungen werden speziell für das Schnupperstudium geöffnet. Es gibt Führungen über den Campus, und auch ein gemeinsames Essen in der Mensa ist geplant. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, mit Studierenden und dem Hochschul-Team ins Gespräch zu kommen.
Weitere Informationen und die Seite zur Anmeldung sind online verfügbar. Das Schnupperstudium findet vom 13. bis zum 17. Oktober statt.