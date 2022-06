Das Angebot richtet sich an Interessierte, die ihr Studium bald aufnehmen möchte, aber bislang noch nicht die Zeit gefunden haben, sich umfassend zu informieren. In 30-minütigen Slots können kurzfristig Termine gebucht werde, die Orientierung bieten und bei einer Entscheidung für ein Studium unterstützen sollen. Das Angebot ist eine gemeinsame Aktion der Zentralen Studienberatungen in NRW. Geklärt werden u.a. Fragen wie: Was kommt nach der Schule? Ein Studium oder eine Berufsausbildung? Welche Möglichkeiten habe ich mit einer beruflichen Qualifikation? Ist mein Wunsch-Studiengang wirklich der richtige für mich?





Hier geht es zur Anmeldung.