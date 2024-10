HRW bekommt neue Förderung

Fünf Millionen Euro aus Mitteln des Bildungsministeriums stehen der HRW für die Projekte zur Verfügung. Die HRW war bereits in den vergangenen Jahren Teil des Programms und jetzt geht es in die zweite Phase. Da geht es darum, strategische Partnerschaften und internationale Netzwerke in Studium, Lehre, Forschung und Transfer aufzubauen. Im Fokus steht hier ein starker Praxisbezug und die Zusammenarbeit mit Unternehmen.

Die HRW möchte unter anderem Partnerschaften mit Hochschulen in den USA und in Großbritannien ausbauen und eine Kooperation in Asien prüfen. Studierende aus verschiedenen Studiengängen der HRW könnten dann in Zukunft bspw. an Summer Schools oder einem Studierendenaustausch teilnehmen.