Hotel im Forum bietet Zimmer für Homeoffice an

"Damit reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach Arbeitsplätzen in den eigenen vier Wänden," heißt es von der Leitung des Best Western Hotel in Mülheim. Nicht jeder Berufstätige habe die Ruhe und den Platz, um von zuhause aus zu arbeiten.

© Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services