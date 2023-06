Hoher Treibhausgasausstoß in Duisburg

Besonders viel CO₂ stoßen demnach das Thyssenkrupp Hüttenwerk und die Hüttenwerke Krupp Mannesmann aus. Sie belegen in der Liste Platz 1 und 2. Außerdem vertreten sind u.a. das Kraftwerk Huckingen, die Dampfkesselanlage in Hamborn oder die Kokerei in Marxloh. Auf der WWF-Liste finden sich ausschließlich Fabriken der Stahl-, Zement- und Chemie-Industrie. Im Stahlbereich laufen aber gerade auch in Duisburg Vorbereitungen, die Produktion mit weniger Treibhausgasen ablaufen zu lassen. Anlagen, die mit Wasserstoff aus Öko-Produktion betrieben werden, sind in Planung.