Hohe Waldbrandgefahr im Ruhrgebiet

Erst heute war in der Nähe von Haltern in einem Naturpark ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen haben 200 Quadratmeter Wald vernichtet. In den letzten Wochen sind solche Flächenbrände schon häufiger vorgekommen. Die Förster stoßen bei dem guten Wetter außerdem vermehrt auf kleine abgebrannte Lagerfeuer. Wir wissen, dass gerade in der Corona-Zeit die Wälder als Ausflugsziele wichtig sind, heißt es. Trotzdem müssen sich Besucher an die Regeln halten.