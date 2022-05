Hohe Erlöse bei Auktion in Stadthalle

Gleich vier Auktionen fanden hintereinander statt, darunter Kunstgewerbe, Schmuck, Luxusuhren sowie Alte, Moderne und Zeitgenössische Kunst. Laut Mitteilung wurde z.B. eine Herrenarmbanduhr für 10.000 Euro versteigert oder eine Schmuckkombination für 6.000 Euro. Den höchsten Preis erzielte ein Gemälde von Max Pechstein. Angesetzt war ein Preis von 35.000 Euro. Der Zuschlag ging schließlich an einen Bieter vor Ort im Saal für 292.000 Euro. Das Auktionshaus Wettmann hat sich mittlerweile vergrößert und bietet am neuen Standort in Bredeney ausschließlich Online-Auktionen an.