Hoffnung auf baldiges Ende der A42-Sperrung

Die Brücke kann in den nächsten Wochen so saniert werden, dass sie wieder stabil genug ist, heißt es von der Autobahn GmbH. Ein kurzfristiger Abriss stehe auf jeden Fall nicht zur Debatte. Das hätten die aktuell laufenden Untersuchungen gezeigt. Offen ist noch die Frage, ob dann auch wieder Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind über die marode Kanalbrücke rollen dürfen. Die Berechnungen dazu sind noch nicht abgeschlossen, heißt es. An der Brücke waren kurz vor Weihnachten schwere Schäden in der Aufhängung der Stahlkonstruktion gefunden worden. Seitdem ist die A42 in dem Bereich gesperrt.