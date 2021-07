Hochwasserlage entspannt sich - Feuerwehr hilft überörtlich

In anderen Regionen ist die Lage weiter sehr angespannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim sind am Samstagabend nach Eschweiler ausgerückt .Sie helfen dort bei der Trinkwasserversorgung. In der Stadt bei Aachen ist in Folge des Unwetters die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas großflächig ausgefallen. Durch die Mülheimer Einsatzkräfte wurden drei Tanks mit insgesamt 45.000 Liter Wasser gefüllt und an günstig gelegenen Punkten im Stadtgebiet in Betrieb genommen, sagte uns ein Sprecher der Feuerwehr Mülheim. Das System wird der Stadt Eschweiler so lange wie erforderlich zur Verfügung stehen, heißt es.