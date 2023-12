Hochwasser: Sperrungen entlang der Ruhr

Aufgrund des vielen Regens in den letzten Tagen, hat die Ruhr jetzt einen Hochwasser-Stand, sagt die Stadt. Erste Bereiche entlang der Ruhr mussten gesperrt werden. Und zwar im Bereich zwischen der Grenze Mülheim und Florabrücke. Somit ist der Leinpfad in Richtung Kettwig auf Mendener Seite gesperrt, genauso wie die Spazierwege auf der gegenüberliegenden Ruhrseite in der Saarner Ruhraue. Auch die jeweiligen Zugangswege sind gesperrt.





Das wird laut Stadt auch noch ein paar Tage so bleiben. Denn selbst, wenn die Überflutung zurückgehen sollte, seien die Wege so verschmutzt und rutschig, dass man sie aus Sicherheitsgründen nicht benutzen könne.