Hochwasser: Leinpfad schon wieder dicht

Auch der Zugang von der Mendener Straße ist betroffen sowie die Brücke am Kassenberg und der Bereich am Kraftwerk Schleuseninsel. Die Wege sollen jetzt einige Tage nicht passierbar sein. Die Sperren lässt die Stadt erst wieder wegräumen, wenn die Wege kontrolliert und ggf. gereinigt worden sind. Zuletzt hatte die Stadt die Bereiche schon vom 8. bis zum 23. Januar wegen Hochwassers dicht gemacht. Damit waren Leinpfad, Kassenberg-Brücke und Co. in der Zwischenzeit exakt einen vollen Tag freigegeben.