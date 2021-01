Heutige Inzidenz gibt Hoffnung

Seit gestern sind 28 Neuinfektionen mit dem Virus dazugekommen. Zieht man die Infizierten ab, die heute als geheilt gelten, so gibt es aktuell 286 Corona-positiv gemeldete Menschen bei uns in der Stadt. Insgesamt gelten 4307 Mülheimer als geheilt. Zwei Menschen sind seit gestern allerdings an oder mit Corona gestorben. Deshalb haben wir nun 139 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19. Mehr Infos der Stadt Mülheim zu den aktuellen Zahlen gibt es hier.