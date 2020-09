Heute wird aufgeräumt und saubergemacht

"SUP Verabredungen - Ruhrpott" trifft sich um 11 Uhr an der Mintarder Straße 139, am Bauwagenhotel (geschlossene Gruppe). Der "Marathon & Triathlon Mülheim räumt auf" trifft sich um 10 Uhr ebenfalls an der Mintarder Straße, im Bereich der Sportanlage. Im Innenstadtbereich läuft außerdem die große zentrale Veranstaltung des CBE (geschlossene Gruppe). Insgesamt werden heute entlang der Ruhr 41 Gruppen mit knapp 1.000 Teilnehmern die Ufer von Dreck und Müll befreien.