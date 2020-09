Herbst + Corona = mehr Staus

Dann im Juni lag das Stau-Niveau im Ruhrgebiet, laut ADAC, schon wieder bei 80 bis 90 Prozent von der Zeit VOR Corona. Die fehlenden 10 Prozent allerdings hätten dafür gesorgt, dass die vielen Staus auf der A40 und den anderen Autobahnen in der Region aber deutlich kürzer waren als in den vergangenen Jahren. In den letzten Wochen habe sich das Stau-Level aber schon wieder so aufgebaut, dass es jetzt auf dem Normalstand von vor der Corona-Krise liege, sagt ein ADAC-Sprecher. Oktober und November gehören eh zu den stauträchtigsten Monaten des Jahres und wenn dann noch Pendler hinzukommen, die wegen der Corona-Ansteckungsgefahr weiter Bus und Bahn meiden, dann könnten wir diesen Herbst noch länger im Stau stehen.