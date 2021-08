Heiraten im Bergwerk

Ab Anfang September können sich Verliebte "unter Tage" das Ja-Wort geben. Das Trainingsbergwerk in Recklinghausen bietet dann Trauungen im Bergwerk an. Damit können echte Ruhrpottler ihre Liebe in traditionellem Bergbau-Charme besiegeln.

© Trainingsbergwerk Recklinghausen