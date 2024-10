Heidestraße in Styrum soll am Montag fertig sein

Die Heidestraße in Styrum ist laut Stadt bald fertig. Los geht es voraussichtlich Samstagabend gegen 22 Uhr mit den Fräsarbeiten. Der abschließende Deckenbau folgt am Sonntag. So die Stadt. Der betroffene Bereich der Heidestraße ist dann für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Am Montag wird die Heidestraße, laut Plan, wieder freigegeben.

Für viele Mülheimer ist die Heidestraße eine wichtige Straße, um zum kleinen Shoppingcenter mit Aldi, dm, Fressnapf und Trinkgut zu kommen. Sie mussten lange im großen Bogen um die Baustelle herumfahren.