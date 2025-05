Hartenstein spielt mit Oklahoma City Thunder in NBA-Finals

Oklahoma City (dpa) - Isaiah Hartenstein steht mit den Oklahoma City Thunder in den NBA-Finals und kann als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki den Titel in der besten Basketball-Liga der Welt gewinnen. OKC gewann das fünfte Spiel in der Serie gegen die Minnesota Timberwolves überlegen 124:94 - und holte damit den notwendigen vierten Sieg in den Finals der Western Conference.

In den NBA-Finals werden entweder die Indiana Pacers oder die New York Knicks warten. Die Pacers führen in dieser Serie 3:1. Sicher ist bereits, dass OKC am 5. Juni Gastgeber der ersten Partie sein wird.

«Diese Jungs machen alles richtig. Es sind Profis mit einem tollen Charakter», sagte OKC-Trainer Mark Daigneault und fügte dann, als seine Spieler ihn beim Interview neckten und ihm zahlreiche Handtücher um die Schulter legten, scherzhaft hinzu: «Und es sind Idioten.»

Shai Gilgeous-Alexander wurde zum wertvollsten Spieler der Western-Conference-Finals gewählt. «Das fühlt sich gut an. Davon träumst du als Kind», sagte der bereits zum wertvollsten Spieler der Saison gewählte Basketballer. Er verbuchte diesmal 34 Punkte, dazu kamen 8 Vorlagen und 7 Rebounds. Zu den Fans sagte er: «Schnallt euch an und bereitet euch vor.»

Timberwolves hilflos - Hartenstein auf Nowitzkis Spuren

Die Oklahoma City Thunder ließen 13 Jahre nach der bislang letzten Teilnahme überhaupt keine Zweifel an der Rückkehr in die Finals aufkommen. Das 0:3 zum Start in die Begegnung war der einzige Rückstand, schon nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber mit 26:9. Der Vorsprung auf die offensiv hilflosen Timberwolves wuchs im Laufe der Partie auf bis zu 39 Zähler. Schon Minuten vor dem Ende der Begegnung fingen die Fans in Oklahoma City an, die Gäste mit höhnischen Gesängen aus den Playoffs zu verabschieden.

Hartenstein steuerte acht Zähler, fünf Rebounds und zwei Blocks bei. Der letzte Deutsche vor ihm in den NBA-Finals war Maxi Kleber, der vergangene Saison mit den Dallas Mavericks gegen die Boston Celtics unterlag. Zwei Jahre zuvor hatte Daniel Theis mit den Celtics gegen die Golden State Warriors den Kürzeren gezogen. Zum Champion krönen konnte sich bislang nur Nowitzki, der 2011 mit den Mavericks triumphierte.