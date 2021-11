Dazu antwortet der Diplom-Ingenieur Dr. Stefan Walko von der ICA Group:

Das ist einfach ein Zufallsprinzip. Wenn sie eine Münze oben reinschmeißen, dann gibt es in diesem sogenannten Münzkanal verschiedene Sensoren, die die Münze erkennen. Und diese Sensoren haben auch gewissen Toleranzen. Das heißt, es kann durchaus mal sein, dass wenn ich sie das erste Mal reinschmeiße, dass sie abgelehnt wird. Und wenn sie diese Münze danach noch zwei, dreimal reinschmeißen, wird sie schließlich akzeptiert. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Reiben einer Münze und einem Erhöhen der Wahrscheinlichkeit, dass die Münze angenommen wird.

Zusammengefasst: Das ist nur eine gefühlte Wahrheit. In Wirklichkeit bringt das Reiben der Münze am Automaten nichts. Die Münzen fallen immer dann durch, wenn die Sensoren im Automaten, die Münze nicht erkennen.

Bier-Sommelier Michael Busemann erklärt:

Zusammengefasst: Der Bierdeckel wurde zum Deckel, weil ärmere Menschen früher Bier aus Krügen ohne Deckel tranken und sie zum Abdecken des Bieres - den Bierfilz/ den Untersetzer benutzen mussten.

Diese Frage beantwortet Professor Boris Stuck, HNO-Arzt und Schlafforscher:

Die Ursache könnte unter anderem darin liegen, dass das Gehirn und die Sinne auch im Schlaf weiter aktiv sind. Das Gehirn ist aber durchaus in der Lage, auch im Schlaf wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden.

Zusammengefasst: Man wird vom eigenen Schnarchen nicht wach, weil das eigene Schnarchen eine womöglich nicht relevante Information für das Gehirn ist. Der eigene Körper produziert schließlich das Schnarchen.

Joachim Dünkelmann vom Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik sagt:

Marika Harz, Honigexpertin bei der Landwirtschaftskammer in NRW erklärt:

Der Imker, der den Honig erntet, schickt in der Regel - um eine Qualitätskontrolle zu haben - seine Honige in ein Labor. Dort werden sie untersucht und an der Pollenanalyse können Spezialisten sehen, von welcher Pflanzen der Pollen stammt. Bei bestimmten Gehalten, je nach Pflanzenart, die auch von den Bienen beflogen wird, kann man den Honigen dann bestimmte Sortenbezeichnungen geben.