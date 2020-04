Handwerk fordert öffentliche Aufträge

Viel dringender als Kredite und Kurzarbeitergeld brauchen wir in der aktuellen Krise Arbeit. Das sagt das Maler- und Lackiererhandwerk in Mülheim. Die zuständige Innung richtet den Appell jetzt an Politik und Kommunen.

© Christof Köpsel / FUNKE Foto Services