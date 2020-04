Handschuhe und Masken landen im Gebüsch

Wer das jetzt macht, handelt nicht nur umwelt-, sondern auch gesundheitsschädlich, ärgert sich Gladbecks Bürgermeister. Er appelliert an die Bürger, die Sachen ordnungsgemäß in Mülleimern zu entsorgen. Wer in Gladbeck erwischt wird, weil er zum Beispiel seine Gummihandschuhe ins Gebüsch wirft, zahlt ein Verwarn- oder Bußgeld in Höhe von 100 Euro.