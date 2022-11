Halloween Ends

Die berühmte Halloween-Reihe, die es nun schon seit 1978 gibt, kommt mit "Halloween Ends" zurück. Michael Myers geht mal wieder auf Messerjagd, Jamie Lee Curtis verkörpert erneut das Lieblingsopfer von Myers - Laurie Strode. Ob Michael Myers dann für immer Geschichte sein wird - wie es beim Namen "Halloween Ends" zumindest zu vermuten lässt - lassen wir mal so dahingestellt.

"Halloween Ends" (FSK 18) läuft seit dem 13. Oktober in deutschen Kinos und beim Streamingdienst Peacock.

Bodies Bodies Bodies

Ganz frisch in die deutschen Kinos ist der Horrorkomödienstreifen "Bodies Bodies Bodies" gekommen. Eine Gruppe von Freunden spielt ihr Lieblingsspiel "Bodies Bodies Bodies". Ein Spieler wird zum Mörder bestimmt, der, nachdem das Licht gelöscht wurde, ein Opfer auswählt, indem er ihm auf die Schulter klopft. Der so Ermordete muss sich auf den Boden legen und tot stellen, während alle anderen versuchen zu erraten, wer der Mörder ist. Wer denkt, dass es im Film so harmlos zugeht, wird sich natürlich relativ schnell getäuscht fühlen.

"Bodies Bodies Bodies" (FSK 16) läuft seit dem 27. Oktober in deutschen Kinos.

Smile - Siehst du es auch?

Wer auf absoluten Nervenkitzel steht, sollte sich "Smile - Siehst du es auch?" anschauen. Dieser Horrorthriller garantiert Gänsehaut. Kinokritiker haben den Film durchweg positiv bewertet. Die Handlung lässt sich ungefähr so beschreiben: Eine junge Frau wird von einer bösartigen Kreatur heimgesucht, doch nur sie scheint sie zu sehen. Sie sucht bei der Therapeutin Rose Cotter, doch sie verharmlost die Schilderungen der Patientin, bis sich das Mädchen vor ihren Augen umbringt. Erst dann merkt sie, dass an der Geschichte doch etwas dran sein könnte.

"Smile - Siehst du es auch?" (FSK 16) ist seit dem 27. September in deutschen Kinos.