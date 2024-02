Hallenbad öffnet am Wochenende eingeschränkt

Am Samstag (24.2.) ist das Schwimmen deshalb nur wenige Stunden möglich. Es öffnet am Samstag bereits um 6:00 Uhr und schließt um 9:30 Uhr, der letzte Einlass erfolgt um 08:30 Uhr. Am Sonntag ist das Hallenbad Süd geschlossen. Das Friedrich-Wennmann-Bad steht zu den üblichen Zeiten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Verfügung.