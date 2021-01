Gute Laune dank Kochen: Powerhühnersuppe von Nelson Müller

Die Zutaten:

1 großes Suppenhuhn / galizisches Freiland-Maishuhn (ca. 1,8 kg)

2 mittelgroße Zwiebeln

3 Möhren

3 Stange/n Staudensellerie

1 Zweig frischer Thymian

4 Lorbeerblätter

Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 kleines Bund glatte Petersilie





Die Zubereitung:

Das Huhn abspülen und in einen großen Topf geben. So viel Wasser zugießen, dass das Huhn mindestens 8 cm hoch bedeckt ist. Aufkochen und ca. 30 Minuten köcheln lassen. Fett und Schaum, der an die Oberfläche steigt, abschöpfen.

Die Zwiebeln schälen und grob hacken. Möhren und Sellerie schälen bzw. putzen, waschen und in Stücke schneiden. Den Thymian waschen. Alle Zutaten zu dem Huhn geben und erneut aufkochen. 1 Stunde köcheln lassen.

Das Huhn aus dem Topf heben und in eine Form setzen. Etwas abkühlen lassen. Nun das Fleisch mit zwei Gabeln von den Knochen lösen und wieder in die Suppe geben. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit der frisch gehackten Petersilie servieren.

Stets heiß genießen und die Wärme durch den Körper fließen lassen.





Weitere mögliche Einlage:

braune Wiesenchampignons, Suppennudeln oder Eiernudeln