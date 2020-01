Grünpflege: A40 Auffahrt in Winkhausen gesperrt

An der A40-Auffahrt in Winkhausen Richtung Essen sollten Autofahrer morgen einen Umweg einplanen. Die Auffahrt wird von 9 Uhr an für einige Stunden gesperrt. Grund sind Arbeiten an den Grünflächen, sagt der Landesbetrieb Straßen NRW. Demnach müssen einige Bäume gefällt werden.