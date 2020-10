Gründergipfel nur digital

In diesem Jahr stehen am 28. und 29. Oktober dort keine Messestände. Nur eine futuristische Bühne ist "in echt" aufgebaut. Zum ersten Mal übernimmt Ruhrhub die Organisation der Start-Up-Messe. Das Team koordiniert auch neugegründete Unternehmen in Essen, Duisburg und Mülheim. Einen so großen Kongress mit Diskussionsforen und Vorträgen online ablaufen zu lassen, sei eine Mammutaufgabe für die Programmierer, sagen die Organisatoren.

50 Länder vertreten

Erwartet werden bei der digitalen Version 450 Start-Up-Teams und 500 Unternehmen aus 50 Ländern. Einer der prominenten Redner ist Ralf Dümmel, Investor aus der TV-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Mehr Infos gibt es hier: https://ruhrsummit.de/2020/