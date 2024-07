Großübung mehrerer Feuerwehren

Die Mülheimer Feuerwehr pflegt seit Jahren Kontakte nach Sachsen-Anhalt und der Truppenübungsplatz der Bundeswehr, auf dem die Übung stattfindet, eigne sich hervorragend, sagte uns einer der Organisatoren der Übung. Er ist in etwa so groß wie die Stadt Essen und es sind ganze Straßenzüge und Gebäude aufgebaut, so dass die Feuerwehren unter realen Bedingungen üben können. Außerdem sei die Strecke von rund 400 Kilometern dorthin bereits Teil der Übung. Ein Teil der Mülheimer Feuerwehr ist bereits vor Ort, vier Fahrzeuge machen sich heute gegen 10 Uhr auf den Weg. Aus Oberhausen fahren heute weitere sechs Fahrzeuge und aus Essen fast 20 Fahrzeuge los. Die Einsatz- und Logistikfahrzeuge werden dafür in Kolonnen fahren und auch am Sonntagnachmittag in Kolonnen wieder zurückkommen. Die Verbände der Fahrzeuge sind mit Blaulicht gekennzeichnet und gelten im Straßenverkehr immer als ein Fahrzeug. Das heißt, sie dürfen dann auch alle hintereinander über eine Ampel fahren, wenn das erste Auto noch grün hatte und auch wenn die Ampel danach schon wieder rot anzeigt. Diese Regelung gilt auch für alle Vorfahrtsregeln und Kreisverkehre. Autofahrer dürfen die Kolonne nur als Ganzes überholen und dürfen sich nicht in die Kolonne reindrängen.