Großteil der Mülheimer hält sich an Kontaktverbot

Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Gestern pöbelten laut Zeugen gegen Mittag betrunkene Jugendliche am Heifeskamp Passanten an, bespuckten diese und drohten mit Corona. Die Polizei mahnt: Das sei ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und damit eine Straftat und keine Bagatelle. Am Wochenende wurden außerdem Strafanzeigen ausgestellt. Das Mülheimer Ordnungsamt kontrollierte rund 150 Locations bei uns in der Stadt. Trotz Allgemeinverfügung hielten sich einige Restaurants oder Kioske nicht an die vorgeschriebenen Öffnungszeiten.

Mehr Mitarbeiter kontrollieren

Um in der Stadt systematisch und täglich zu kontrollieren, ist der Kommunale Ordnungsdienst um zehn Mitarbeiter aus der Verwaltung aufgestockt worden. Damit sind rund 25 Stadtmitarbeiter bei uns in Mülheim unterwegs.