Großprojekt Haltestelle Von-Bock-Straße startet

Die Ruhrbahn startet jetzt im Oktober mit dem aufwendigen Umbau der Haltestelle Von-Bock-Straße in der Stadtmitte. Die Haltestelle der U-Bahn-Linie U18 wird in den kommenden drei Jahren barrierefrei und bekommt an beiden Bahnsteigen einen Aufzug.

© Oliver Müller/ FUNKE Foto Services