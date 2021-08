Großevakuierung in Dortmunder Innenstadt

Ursprüngliche Meldung: In Dortmund steht am Wochenende eine riesige Evakuierung an. Mitten in der Innenstadt müssen am Sonntag 9.200 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, weil die Stadt an drei Punkten Blindgänger vermutet. Der Verdacht auf eine weitere vierte Bombe hat sich nicht bestätigt. In dem Evakuierungsradius liegen auch drei Senioreneinrichtungen und die Justizvollzugsanstalt. Ab 8 Uhr am Sonntag müssen auch Gaststätten, Hotels und Gewerbe in der Dortmunder Innenstadt geschlossen bleiben.

Auch Zugreisende sind betroffen

Da auch Gleise im Evakuierungs-Radius liegen, veröffentlicht die Deutsche Bahn gesonderte Infos für Züge über Dortmund unter www.bahn.de