Großes Sportevent kommt nach NRW

Es geht um 17 Deutsche Meisterschaften in 20 Sportarten, darunter BMX, Sportklettern und Parkour. Premiere feierte das Sport-Event im vergangenen Jahr in Berlin. In diesem Jahr ist es in gleich fünf Städten in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Dabei sind Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Neuss und Aachen. Die ‚Finals Rhein-Ruhr 2020‘ sind ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer möglichen Bewerbung für Olympia 2032, sagt Laschet.