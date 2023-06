Großes Sportangebot für alle in den Sommerferien

So geht es ab dem 17. Juli mit einer Gruppe von bis zu 25 Jugendlichen ins Sport- und Tagungszentrum Hachen. Hier stehen fünf Tage lang viele Sportangebote auf dem Programm. Auf der Skateanlage an der Südstraße findet immer mittwochs der "Rookies Day" für Anfänger statt. Helme, Schoner, Boards und Räder werden gegen ein Pfand verliehen. Im Sportpark Styrum gibt es für Kinder ab 8 Jahre viel zu erleben: Parkour, Klettern, Fußball oder Beachvolleyball. Hier geht es zu den Infos und zur Anmeldung.





Für Erwachsene stehen fünf Laufstrecken in der ganzen Stadt zur Verfügung. Ein Startpunkt ist zum Beispiel an der Sportanlage am Kahlenberg. Hier gibt es auch eine frei zugängliche Anlage für Leichtathletik. Außerdem läuft schon seit Anfang Juni das Programm "Sport im Park". Hier gibt es alle Infos.