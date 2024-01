Großes Mädchenfußball-Turnier in Styrum

Heute (13.1.) startet der SV Raadt seinen dritten Girlscup. Dabei treten heute und morgen über 30 Fußballteams in der Sporthalle an der Willy-Brandt-Gesamtschule in Styrum an.

© Frank Oppitz / FUNKE Foto Services (2020)