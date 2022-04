Großes Flüchtlingsdorf in Styrum geplant

Dieser wurde vor etwa zehn Jahren für die Hochschule Ruhr West eingerichtet. Jetzt will die Stadt damit auf mögliche weitere Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet vorbereitet sein, damit die Menschen nicht notdürftig in Turnhallen untergebracht werden müssen und dadurch auch Sportstätten blockiert werden.

Ab September könnten Menschen aus der Ukraine einziehen

Zur Zeit nutzt den Standort noch die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, diese will aber in einen Neubau nach Duisburg umziehen. Ab September könnten in Styrum Flüchtlinge einziehen, heißt es von der Stadt. Es muss noch mit den Grundstückseigentümern verhandelt werden und der Rat muss am 27. April den Weg dafür frei machen.